Running risultati e ordine di arrivo Maratona Firenze 2024 | doppietta Kenya vincono Naibei e Murkomen

e l’didelladi, giunta alla 40^ edizione. Il primo atleta a tagliare il traguardo in Piazza Duomo è il keniano, che sbaraglia la concorrenza e s’impone con il tempo di 2:12.50. Secondo posto con oltre tre minuti di ritardo per il burundese Bukuru, capace di precedere per un decimo un altro keniano, Chemweno. Completano la top 5 Nyakundi (sempre dal) e l’azzurro Hicham Boufars.Per quanto riguarda la prova femminile, invece, è sempre ila dominare. Successo per, capace di fermare il cronometro in 2:27.00. Sul podio insieme a lei le connazionali Chelele e Chepkorir, entrambe con un distacco inferiore al minuto. La prima italiana si trova invece al quinto posto ed è Maria Gorette Subano.DIMASCHILE1Samuel kiplimo KEN M SM 2:12:50.