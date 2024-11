Lettera43.it - Romania, al via il primo turno delle elezioni presidenziali

Urne aperte inper il. I sondaggi concordano nel ritenere che difficilmente uno dei 14 candidati si affermerà superando il 50 per cento più unopreferenze, dunque con ogni probabilità sarà necessario attendere il secondotra i due più votati in programma per l’8 dicembre. Il vincitore succederà al liberale Klaus Iohannis, che ha guidato il Paese balcanico per due mandati quinquennali e che per legge non poteva più candidarsi. Ad avere le maggiori chances di affermazione sembrano essere il premier in carica, il socialdemocratico Marcel Ciolacu, il leader dell’estrema destra sovranista George Simion, l’ex premier liberale Nicolae Ciuca e la conservatrice Elena Lasconi. Ciolacu è dato al 24-25 per cento dei consensi, Simion tra il 15 e il 18 per cento.