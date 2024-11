Gaeta.it - Rissa notturna nel centro di Latina: tre giovani feriti, un sedicenne in gravi condizioni

Facebook WhatsAppTwitter Un grave episodio si è verificato nella notte tra sabato 23 e domenica 24 novembre neldi, dove unaha coinvolto un gruppo di adolescenti e ha portato a un accoltellamento. Tresono rimasti, incluso unche adesso è ricoverato incritiche. Quest’incidente richiama l’attenzione sulla sicurezza pubblica e sugli episodi di violenzale che stanno diventando sempre più frequenti.Il fatto:e accoltellamentoLaè esplosa poco prima della mezzanotte in via Neghelli, una delle zone più frequentate della movida pontina. In quel momento, un gruppo di ragazzi minorenni eadulti si trovava in strada, quando, per motivi ancora da chiarire, si è scatenato un violento litigio. Le speculazioni iniziali parlano di un possibile disguido dovuto a un approccio non gradito verso una ragazza o di contrasti tra diverse bande di adolescenti.