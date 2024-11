Feedpress.me - Reati cyber e stretta su commenti toghe: il decreto arriva in Consiglio dei ministri

Dalla norma sulle «gravi ragioni di convenienza» per i magistrati ai poteri di impulso e al coordinamento sulle indagini che rientrano nel perimetro della sicurezza nazionale cibernetica, affidate alla Procura nazionale antimafia. Il nuovo "" che approderà nelle prossime ore in Cdm conterrà una serie di provvedimenti, diversi tra loro, pronti a far discutere siache politici..