Lortica.it - Quando il calcio incontra il manicomio: ricordi di un torneo speciale

Le squadre partecipanti erano quattro: dipendenti del Comune, dell’Ospedale, Ferrovieri e un gruppo chiamato “La Canaglia”. Il nostro centravanti, in appena tre partite, segnò 18 gol. Potete immaginare i risultati!Io, di solito, entravo in campo a partita ormai decisa. Tuttavia, nell’ultima sfida contro i Ferrovieri, imbattuti come noi, il “Cata” mi fece entrare già nel primo tempo: avevamo subito due reti. Cambiai le sorti del match con pressing, velocità e contrasti quasi al limite del regolamento durante le loro azioni difensive. Riuscimmo a chiudere con un trionfale 8-2 a nostro favore.Non ricordo tanto il successo quanto l’ambiente. Conoscevo già il “padiglioncino” del dottor Marzi, dove era stata ricoverata una zia di mia moglie, ma a causa delle docce della lavanderia non funzionanti, fummo costretti a utilizzare quelle di un altro padiglione.