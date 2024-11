Puntomagazine.it - Qualiano: abbatutto palo della pubblica illuminazione

Ieri sera abbattuto un. Si tratta di una delle nuove istallazioni con i nuovi corpi illuminantiAbbattuto ieri sera aun. Si tratta di una delle nuove istallazioni in sostituzione dei vecchi corpi illuminanti.Idri sera, qualcuno forse credendo di essere su una circuito di Formula uno, ha impattato contro ilabbattendolo. È accaduto ieri sera intorno poco dopo le 22, in Via Santa Maria a Cubito e solo per un caso fortunato, non ha arrecato ulteriori danni ai negozi che sono nelle immediate vicinanze. Si tratta di una prassi che accumuna tante città soprattutto di notte, che diventano terra di nessuno, preda di giovanotti troppo convinti di essere piloti.Il sabato si è concluso con un’auto distrutta, undivelto e da sostituire e qualche ferita anche per il conducente dell’auto.