PlayStation, alcuni fan di Xbox sono preoccupati per la potenziale acquisizione di Kadokawa

Pochi giorni fa è stato rivelato che Sony è in trattativa per acquisire, arricchendo di conseguenza la divisionecon FromSoftware, team di sviluppo di Elden Ring e Dark Souls.In seguito a questa inaspettata novità, senza troppe sorprese numerosi fan dihanno iniziato a manifestare sulle varie piattaforme social il proprio malcontento e preoccupazione in merito alla buona riuscita dell’affare, timorosi degli effetti che questa nuovapotrebbe avere sull’ecosistema gaming del colosso di Redmond.Difatti poco dopo la conferma ufficiale della trattativa tra Sony eutenti della communityhanno rivelato di temere che in seguito all’eventuale comportamento dell’il colosso giapponese possa rendere i giochi di FromSoftware e Spike Chunsoft esclusivi per console