Metropolitanmagazine.it - Pierfrancesco Favino, chi è la moglie Anna Ferzetti: “Siamo completamente opposti”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è legato da oltre 20 anni a una collega,, figlia d’arte – il padre, Gabriele, recitò ai suoi tempi per Sergio Leone e Antonioni – e insieme aha avuto due figlie. Nonostante il lungo legame, i due non si sono mai sposati, anche seha detto più volte che prima o poi convoleranno a nozze.fanno coppia fissa da oltre 20 anni. Entrambi attori, si sono conosciuti nel 2003 durante una festa organizzata da amici in comune. Da lì non si sono più separati, hanno vissuto per un po’ nello stesso palazzo (ma in appartamenti diversi) finché non hanno scelto una convivenza vera e propria. Insieme hanno avuto due figlie, Greta e Lea: la prima ama cantare, la seconda ha già debuttato come attrice nel film “Padrenostro”.