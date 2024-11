Panorama.it - Pichetto Fratin: "La nuova Commissione sterzi sulle follie della transizione energetica"

Il problema dell’Europa è l’Europa, non sono i dazi, non è Trump ma la sua capacità di liberarsi dai pregiudizi dell’ideologia green, di essere autonoma sul fronte dell’energia e delle materie prime. E le risorse e le potenzialità ci sono. Automotive, energia, lavoro, agroindustria, la presidenza Trump negli Stati Uniti e la sua influenza sull’Italia. Grandi temi guardati dalla lente d’ingrandimento di una città del Sud quale Matera che «Panorama on the road», il format itinerante ideato dallo storico settimanale Panorama e fortemente voluto dal direttore, Maurizio Belpietro, ha voluto prendere a modellocapacità di rinascita. «Una Regione la Basilicata, poco conosciuta prima di Matera capitaleCultura nel 2019 e che quest’anno ha registrato un aumento del turismo del 60%» come ha ricordato il presidenteRegione Basilicata, Vito Bardi, primo intervistato da Belpietro nell’evento presso l’Alvino Relais.