Inter-news.it - Pavard: «All’Inter per vincere la seconda stella. Ora altro obiettivo»

Ad agosto 2023 l’Inter ha acquistato dal Bayern Monaco forse il suo miglior difensore in rosa e il giocatore più vincente a disposizione di Simone Inzaghi: Benjamin. Il francese ha spiegato la sua scelta su Téléfoot.CLUB – Benjaminracconta il suo primo anno in nerazzurro e si espone sull’attuale: «Sono molto contento a Milano. Mi sento bene, ho compagni fantastici e anche i tifosi lo sono. Sono venutoperlo Scudetto e ottenere lada mettere sulla maglia. E lo abbiamo fatto. Ora, la cosa più difficile nel calcio è confermarsi. Quindi, ovviamente, puntiamo atutti i trofei possibili. Io l’idolo dei tifosi? Penso che i tifosi mi vogliano bene perché vedono che do tutto per la maglia in ogni partita. Mi impegno sempre al massimo, è così che mi approccio.