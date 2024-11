Quotidiano.net - Natale 2024, un miliardo in meno per gli acquisti: pesano sfiducia e Black Friday

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 24 Novembre– Gli italiani stringono la cinghia e hanno ridotto le cosiddette spese “obbligate” che riguardano indicativamente l’acquisto di cibo, carburante e bollette. Nel corso del 2023 tale voce di costo del budget delle famiglie italiane ha raggiunto i 1.191 euro, pari al 56% della spesa totale che, invece, in valore assoluto si è attestata a 2.128 euro. Un’incidenza in calo rispetto al dato del 2022 (57,1 per cento), ma decisamente superiore alle quote che registravamo prima dell’avvento della pandemia. Questo è il quadro che emerge dalla ricerca condotta dall’Ufficio studi della CGIA. L’incidenza dell'inflazione Dopo il periodo del Covid e la crisi energetica che hanno caratterizzato il triennio 2020/2022, le spese “obbligate” si sono stabilizzate su soglie più elevate.