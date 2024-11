Gaeta.it - Maxirissa nel cuore di Latina: accoltellamenti tra giovani, un sedicenne in ospedale

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio drammatico è accaduto nella notte a, dove unatrassimi ha portato a ferimenti gravi. La violenza ha colpito un, ricoverato in condizioni critiche, mentre un altro giovane e un diciottenne sono stati anche trasportati in. Le autorità sono al lavoro per chiarire la dinamica dei fatti.I dettagli del ricovero e l’intervento chirurgicoUno dei protagonisti di questa triste vicenda, un ragazzo di 16 anni, è attualmente ricoverato in prognosi riservata all’Santa Maria Goretti di. Il giovane è stato vittima di un accoltellamento che ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza. Intervenuto nella notte, il personale medico ha dovuto fronteggiare una situazione complessa. Ilha subito ferite gravissime, tra cui la perforazione di un polmone.