Oasport.it - LIVE Berrettini-Van de Zandschulp, Italia-Olanda Coppa Davis in DIRETTA: si avvicina il primo singolare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GRIEKSPOOR (2° MATCH DALLE 16.00)LADEL DOPPIODI(3° MATCH DALLE 16.00)15.51 Attenzione che Van dequest’anno ha battuto Alcaraz agli US Open e Nadal in. Potrà raccontarlo ai nipotini.15.50è il n.35 del mondo, Van den.80, ma in passato era stato anche 22 (nel 2022).15.47 Per Van deinvece 12 successi e 6 sconfitte inin.15.45invanta 8 vittorie ine 2 sconfitte.15.44 Gli altri due precedenti si giocarono sull’erba: al Queen’s 2022 vinsein semifinale per 6-4, 6-3, stesso discorso al 2° turno a Wimbledon 2021 per 6-3, 6-4, 7-6 (4).15.43 Quest’anno, ai sedicesimi di finale dell’ATP di Tokyo,ha sconfitto l’olandese 6-3, 6-4.