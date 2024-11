Dailyshowmagazine.com - LAVATOINROSSO, Una Giornata per Celebrare la Forza delle Donne e Riflettere sulla Violenza di Genere

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Il 25 novembre 2024, in occasione dellaInternazionale contro lasulle, il Comune di Isola del Gran Sasso, insieme all’Istituto Comprensivo Isola del Gran Sasso-Colledara, presenta un evento speciale: “Lavato in Rosso”. Questa iniziativa non si limita a commemorare il valore, ma invita anche a una profonda riflessionegrave questione delladi, evidenziando l’importante contributonella nostra comunità.Internazionale contro lasulle, “Lavato in Rosso”, un Evento per Riscoprire laFemminileIl 25 novembre 2024, in occasione dellaInternazionale contro lasulle, il Comune di Isola del Gran Sasso, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Isola del Gran Sasso-Colledara, organizza un evento straordinario: “Lavatoio in Rosso”.