Lanazione.it - La speranza delle donne abbandonate di Kabul

Leggi su Lanazione.it

La bambina diè la sua storia. Ed è la storia di quel Paese che ha lasciato vent’anni fa ma che non ha mai dimenticato. Saliha Sultan, nata in Afghanistan nel 1988, vive in Italia col marito e i figli, qui ha il suo lavoro e qui ha trovato una possibilità di riscatto da un destino che appariva già segnato. Ospite questa sera del festival Pari e Dispari di Pistoia incarna perfettamente il tema della terza edizione,di frontiera. Come nasce l’idea di questo libro? "Il libro è nata quando i talebani hanno preso il potere in Afghanistan. Prima scrivevo per alcune riviste e per un giornale in lingua afghana. Raccontavoin difficoltà, le storie dei bambini che dormivano per strada e un po’ riuscivo a dare voce a queste persone. Poi, quando hanno chiuso tutte le possibilità, ho sentito un senso di colpa, di responsabilità: io sono uscita, mi sono salvata, mentre tante persone continuano a vivere in difficoltà oggi".