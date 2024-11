La Savino Del Bene Scandicci esce con i tre punti anche da Roma

Leggi su Corrieretoscano.it

SmiVolley –Del: 1-3 (22-25, 25-16, 17-25, 21-25)SMIVOLLEY: Provaroni, Salas 11, Ciarrocchi 7, Rotar 7, Rucli 2, Adelusi n.e., Cicola (L2) n.e., Schoelzel 6, Melli 2, Zannoni (L1), Mirkovic 2, Orvosova 18, Muzi n.e., Costantini. All. Cuccarini G.DEL: Magnani (L2) n.e., Herbots 15, Castillo (L1), Ruddins n.e., Kotikova, Ognjenovic 2, Bajema n.e., Graziani, Nwakalor 10, Carol 5, Baijens 6, Antropova 26, Mingardi 7, Gennari 1. All.: Gaspari M.ARBITRI: Giglio – Vagni– Ancora una vittoria per laDelIn trasferta nella capitale laDelVolley centra il suo quarto successo consecutivo tra serie A1 e Cev Champions League. Partita intensa e combattuta, con le ragazze di coach Gaspari che sono riuscite ad imporsi sulle padrone di casa della SmiVolley al termine di quasi due ore di sfida.