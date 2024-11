Quifinanza.it - La piattaforma Siisl aperta da oggi ai disoccupati, come utilizzarla per cercare lavoro

A partire da, domenica 24 novembre, per la prima volta in Italia, chi presenterà domanda di disoccupazione (Naspi e Dis-Coll) e vedrà accolta la richiesta, con relativo pagamento, verrà automaticamente iscritto alla. Si tratta del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, un nuovo strumento del ministero del, gestito dall’Inps, pensato per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di formazione e.Le prossime tappeDal 18 dicembre 2024 poi, lasaràa tutti i cittadini italiani e stranieri che volontariamente potranno caricare il proprio curriculum vitae e manifestare interesse a svolgere un’attività lavorativa o formativa. Il decreto, firmato da Marina Calderone e ora all’esame della Corte dei Conti, attuativo del decreto Coesione, stabilisce anche le modalità con cui i datori dipotranno pubblicare le proprie ricerche di personale sule posizioni vacanti pubblicate su altre piattaforme nazionali e internazionali.