Lanazione.it - La Marathon spegne 40 candeline. Undicimila podisti alla partenza. Bus e viabilità, mini rivoluzione

Scarpette bencciate, stretching quanto basta, cronometro con lo start pronto da pigiare e, via, si parte. Quasi unidicimilaoggi proveranno a ’divorarsi’ i fatidici 42 chilometri e 195 metri nella maratona fiorentina in versione chic per il compimento dei suoi primi 40 anni. Si correrà grosso modo sullo stesso percorso dell’anno scorso con il ritorno dell’Expo Maratona all’ex Stazione Leopolda. Saranno quindi interessati principalmente i viali di circonvzione tra piazzale Donatello e piazzale di Porta al Prato, i lungarni fino al Tuscany Hall, la zona dello stadio oltre al Parco delle Cascine. Ecco cosa cambierà per gli autmobilisti. Oltre all’anello autostradale Firenze sud-Firenze Nord saranno sempre percorribili altre direttrici. Da sud: per le provenienze da via Aretina via Rocca Tedalda- sottopasso del Gignoro-via Corilla-via Spadaro-via della Chimera-via Vitelli-via del Gignoro-viale Verga (direzione viale Duse uscita su via Lungo l’Affrico-viale Righi-viale Volta-piazza delle Cure poi tutte le direttrici o verso via Faentina o verso i viali/piazza della Libertà.