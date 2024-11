Ilgiorno.it - La grande alleanza. Oro blu, energia, rifiuti. I Comuni spingono per la super-società

Leggi su Ilgiorno.it

Acqua,, risorse da gestire con attenzione e valorizzare per il futuro sostenibile: Bea e BrianzAcque accelerano sul processo di aggregazione puntando a raggiungere il traguardo entro la fine del 2025. A Palazzo Borromeo di Cesano Maderno, Brianzaambiente ha chiuso le celebrazioni per il sessantennale della sua fondazione con un convegno mirato a stimolare una riflessione su approcci e buone pratiche nell’ottimizzazione delle risorse pubbliche del territorio. Il presidente di Bea, Mario Carlo Novara, ha aperto il convegno che ha visto la partecipazione, oltre che di rappresentanti istituzionali anche di esperti di settore. "La valorizzazione dellepubbliche è una delle sfide per il futuro da ricercare nell’esclusivo interesse dei cittadini", ha sottolineato il vicesindaco di Cesano, Francesco Romeo.