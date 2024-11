Formiche.net - Ironie a 5 stelle riportano FI al centro. La versione di Sisci

Giuseppe Conte è il mezzadro che ha preso possesso della terra e si è rifiutato di cederla al padrone originale, Beppe Grillo. Ma questo non ha esaurito, anzi ha moltiplicato i problemi dell’organizzazione.Alle recenti elezioni in Emilia e Romagna e Umbria il movimento ha raggiunto percentuali minime e alla recente assemblea costituente del M5s una decina di contestatori ha fato irruzione con fischi e cori contro Conte al grido di “trasparenza, trasparenza”. Fonti pentastellate hanato che questi sono: “Metodi che non ci appartengono”.C’è un aspetto ironico in questo. Il movimento ha raccolto consensi con urla e accuse barbariche che per decenza ricordiamo come i “vaffa days”.I fischi per “trasparenza” è roba da educande, quindi il “non ci appartengono” che significa? Il nuovo leader 5S riconosce che il passato era folle o che i nuovi conte-statori sono troppo civili per il dna dell’organizzazione?Ma sotto l’ironia c’è una questione vera: dove vuole raccogliere i voti il M5s di Conte? La contestazione dura prometteva una rivoluzione trasformatasi in una distribuzione di posti a prebende a gente largamente senza arte né parte.