Thesocialpost.it - “Ipotesi batterio killer”. Messina, 6 pazienti morti in 35 giorni dopo interventi al cuore

Leggi su Thesocialpost.it

Seisono deceduti in un arco di 35presso l’ospedale Papardo di. Tutti avevano subitodi cardiochirurgia, che comprendevano l’installazione o la sostituzione di valvole cardiache e bypass coronarici. La Procura siciliana ha avviato un’inchiesta che ha già portato all’iscrizione di tre medici nel registro degli indagati, aprendo così a scenari preoccupanti. Lepotrebbero essere state provocate da unletale presente nelle aree in cui si sono svolte le operazioni. I carabinieri del Nas hanno infatti sequestrato due sale operatorie del dipartimento di Cardiochirurgia.Leggi anche: “Kiev trasformato in uno stato filorusso”. Il piano di Putin per la treguaI consulenti tecnici dei pubblici ministeri hanno segnalato diverse problematiche riguardanti la salubrità degli ambienti.