Il ritorno del Tucu Correa Arma in più per la seconda parte di stagione?

. La ripresa del campionato di Serie A si è aperta con una prova di forza dadell’Inter Campione d’Italia. Sul campo dello Stadio Bentegodi di Verona, i ragazzi di Inzaghi hanno surclassato e annullato le speranze degli scaligeri di opporsi a una perentoria avanzata che si è tradotta in un pokerissimo e che permette all’Inter di guidare momentaneamente la classifica del campionato in coabitazione con Atalanta e Fiorentina e in attesa del Napoli, impegnato con la Roma al Maradona.RianimatoI cinque gol contro l’Hellas, alcuni dei quali di pregevole fattura, hanno ridato fiducia a interpreti quasi del tutto scomparsi dall’orbita del progetto di Simone Inzaghi. E’ il caso di Joaquinche, da oggetto misterioso, in un pomeriggio, è riuscito a ritagliarsi lo spazio tanto desiderato e recitare un ruolo da autentico protagonista.