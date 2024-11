Iodonna.it - Il rischio di passare per "cattivi nonni" costringe molti anziani a una corvée quotidiana e a moltissime rinunce...

Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert)«Il gruppo italiano, dov’è il gruppo italiano?». La gentile signorina che sta sollecitando un nostro segno di vita nel salone illuminato della nave da crociera che scivola sul Danubio rimarrà delusa. Il gruppo italiano c’è ma è il meno numeroso, pur restando tra i più chiassosi.Spagnoli, francesi, americani e persino sudamericani occupano la maggior parte dei divani, bevendo come se non ci fosse un domani. E a noi italians è subito chiaro che c’è qualcosa che non torna se siamo gli unici sotto-sessantenni della comitiva, al netto delle coppiette in luna di miele, di qualche figlio unico “deportato” dalla mamma e dell’equipaggio mediamente ventenne. Escluso che ai compatrioti non piaccia il Danubio o che sia l’umidità novembrina ad averli intimiditi, conveniamo che nelle nostre esperienze estive in crociera i pensionati italiani c’erano, eccome.