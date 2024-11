Ilgiorno.it - Il Piano neve raddoppia. Dieci mezzi sono già pronti

Le temperature scendono, ile ghiaccio a Pioltelloa entrare in azione insieme a 15 squadre di spalatori e sacchetti di sale già distribuiti alle scuole per i primi interventi in autonomia. Il vicesindaco Saimon Gaiotto ha riunito la task-force che si occuperà dell’emergenza, nel caso in cui la cartolina di Natale, fiocchi anche in pianura, diventi realtà. Nel team, tecnici comunali, polizia locale, protezione civile e Amsa, l’azienda che si occupa della manutenzione delle strade in città. "Siamoa intervenire - spiega Gaiotto -. Negli anni abbiamo lavorato per avere una catena sempre più efficiente. Abbiamo organizzato una squadra con competenze diverse, all’opera sulla prevenzione dei disagi. È questo lo scopo principale del: ridurre i problemi per famiglie e aziende".