Gamberorosso.it - Il mercato "galleggiante" di Milano che nasconde il miglior street food della città

Leggi su Gamberorosso.it

Il nome ufficiale èComunale Coperto Ticinese, ma, dato che affaccia sulla Darsena di Porta Ticinese, tutti lo chiamanoDarsena, in una zona che storicamente è stata crocevia di commerci per chi, dalle campagne e da sud, arrivava a, via terra o per le vie d’acqua.Ildei NavigliSiamo in piazza XXIV Maggio, in un ambiente moderno e curato all’interno di una struttura in ferro colorata di verde, con tavolini vista naviglio, che ha aperto i battenti nel 2015, l'anno dell’Expo. IlTicinese, con i suoi 510 mq di superficie di vendita, è stato costruito ex novo come parte del progetto di riqualificazioneDarsena Milanese, in sostituzione del vecchioComunale Coperto del 1945. Tenendo ben presente che la zona dei Navigli è turistica e, secondo quanto riportato dal Comune di, si caratterizza come il quartiere con maggiore percentuale di famiglie unipersonali ine un’elevatissima offerta commerciale, la struttura delè stata orientata, oltre che sulla tradizionale spesa alimentare, sulla somministrazione di cibo.