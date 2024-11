Sport.quotidiano.net - I risultati e il programma di oggi. Pisa ko a Carrara, poker Sassuolo alla Salernitana

Ilbatte 4-0 in casa la(nella foto l’esultanza di Pierini dopo la prima segnatura ) e vola in testaclassifica di Serie B superando il, battuto 1-0 in trasferta dCarrarese.le ultime quattro partite del fine settimana. Questo il quadro della quattordicesima giornata nel torneo cadetto.: Cosenza-Modena 1-1 (giocata venerdì); Carrarese-1-0, Catanzaro-Mantova 2-2, Cesena-Reggiana 1-1, Juve Stabia-Brescia 0-0,4-0.ore 15 Bari-Cittadella, Cremonese-Frosinone, Spezia-Sudtirol; ore 17.15 Palermo-Sampdoria. CLASSIFICA:31,30, Spezia 27, Cesena 22, Cremonese, Brescia, Juve Stabia 18, Bari, Palermo, Mantova 17, Catanzaro, Carrarese 16, Sampdoria, Cosenza, Modena, Reggiana 15, Sudtirol,13, Cittadella 12, Frosinone 10.