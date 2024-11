.com - I fan degli Oasis hanno iniziato a nascondere l’erba al parco in vista dei concerti di luglio

La tanto attesa reunion, preper2025 a Manchester, sta già facendo discutere non solo per il clamoroso riavvicinamento tra i fratelli Gallagher dopo 15 anni di controversie, ma anche per una preoccupante situazione emersa a Heaton Park. Le autorità localiinfatti lanciato un serio allarme riguardo a comportamenti pericolosi da parte di alcuni fan della storica band britannica.Il Providence Project lancia l’allertaIl Providence Project, importante centro di recupero per dipendenze della città, ha rivelato una situazione inquietante: alcuni partecipanti ai loro programmidichiarato di aver già nascosto sostanze stupefacenti nell’area del, con mesi di anticipo rispetto ai. Paul Spanjar, direttore del centro, ha espresso forte preoccupazione per quella che potrebbe trasformarsi in una seria emergenza di salute pubblica.