Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di Tranquifranci sulla quattordicesima puntata

Leggi su Isaechia.it

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda ladel, il reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste.A commentarla oggi per noi c’è, una degli storici utenti del nostro sito. Eccovi la sua opinione:Vi giuro che ogni qualvolta mi si affidi l’opinionismo della, io mi riprometto di partire col piede giusto, di essere imparziale, analitica e anche un po’ seria. Ma ditemi voi!Iniziamo lacon l’ennesimo amore impossibile della Bridget Jones de noiartri, la bambina prodigio della musica leggera, colei che ha deciso graniticamente di ricoprire il triste ruolo dell’eterna rifiutata in amore.E dopo la passione tormentata con il giovane Giglio, che l’ha friendzonata per cadere tra le braccia del sole de La Habana Yulia Bruschi, adesso il suo rivale in amore è Alessandro, il compagno di Luca Calvani.