361magazine.com - Grande Fratello, Helena chiede scusa ai coinquilini: il motivo

Leggi su 361magazine.com

Prestes affronta i compagni di avventura dopo la puntata. Le scuse della modella, nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5 ha fatto molto discutere l’atteggiamento diPrestes nei confronti di Shaila. A pranzo infatti la giovane modella ha rifiutato di mangiare le pietanze preparate dalla ballerina. La modella riunita in salotto con le Non è La Rai, Amanda e Lucae spiega ildel suo comportamento.a causa di questo inaspettato atteggiamento nei confronti di Shaila è stata nominata da diversi inquilini finendo in Nomination.Leggi anche, il gioco delle coppie, il verdetto e una sorpresa per Jessica: le anticipazioniLe scuse della modella airivolgendosi aiha esordito: “te, perché mangiare è un momento bello.