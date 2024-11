Gaeta.it - Grande Fratello 2024: riepilogo della quattordicesima puntata del reality show

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladel, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ha offerto momenti emozionanti e colpi di scena. Andata in onda il 23 novembre, laha avuto come focus le dinamiche interpersonali tra i concorrenti, insieme all’annuncio del verdetto del televoto che ha portato a nuove eliminazioni. Ecco un recap dettagliato degli eventi salienti.Momenti salientidel 23 novembreLasi è aperta con un’interessante riflessione sul legame tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. La ex cantante dei Gazosa ha rivelato un sentimento intenso per il concorrente, ammettendo però che si tratta di un “amore impossibile”, dato che Luca è innamorato di Alessandro. Jessica ha espresso i suoi pensieri dicendo: «È un amore impossibile, in primis perché so quanto lui sia innamorato di Alessandro».