Tutto.tv - Grande Fratello 18, quattordicesima puntata: liti, tugurio ed eliminato

Per la prima volta durante la diciottesima edizione ilè andato in onda di sabato sera. L’appuntamento condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 è entrato subito nel vivo delle tante tematiche che sono state affrontate.Il primo argomento è stata la profonda amicizia nata tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi, che potrebbe provare qualcosa in più per lui. Si è chiacchierato poi, dell’avvicinamento che sta avvenendo tra Javier Martinez ed Helena Prestes. Il pallavolista è stato chiamato a confrontarsi in studio faccia a faccia con Lorenzo Spolverato, il quale continua a nutrirerisentimento per lui.Nei primi blocchi inoltre, anche il comportamento delle Non è la Rai è stato esaminato. Il loro “voltafaccia” non convince Yulia Bruschi ma neppure Beatrice Luzzi. La serata però, è stata ricca di tanti altri colpi di scena.