Giro di vite sulle sale slot. Chiusi quattro locali: si giocava con il bancomat

video lottery del basso Varesotto dovranno restare chiuse nelle prossime settimane. È il risultato delle attività di accertamento, effettuate dagli uomini della polizia di Stato. In questi giorni il Questore della provincia di Varese Carlo Ambrogio Enrico Mazza ha decretato la chiusura temporanea dai quindici ai trenta giorni diesercizi pubblici, in cui si esercitava il gioco lecito attraverso l’utilizzo di macchinette cosiddette vlt (video lottery terminal). Due attività si trovano nel comune di Gallarate, una a Somma Lombardo e l’ultima ad Arsago Seprio. I provvedimenti del Questore, in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza, si basano sugli approfondimenti effettuati dalla divisione Polizia amministrativa della Questura varesina a seguito di comunicazione da parte del comando della Guardia di Finanza di Gallarate.