Sport.quotidiano.net - Firenze Marathon, trionfo del Kenya con Kiplimo Naibei e Dorine Jerop Murmomen

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 24 novembre 2024 – Parla ancora una volta africano (come ampiamente previsto) la: a vincere con 2 ore, 12 minuti e 50 secondi è stato il keniano. Prima tra le donne la kenianain 2h27'01". Secondo tra gli uomini il burundese Jean Marie Bukuru, risalito dalla sesta posizione, al traguardo in 2h16'22”, spalla a spalla e con lo stesso crono del keniano Hyllry Biwott Chemweno. Primo italiano e quinto assoluto Hicham Boufars in 2h18'24”. Seconda tra le donne Lucy Chepoghon Chelele in 2h27'18”, seguita da Hellen Chepkorir in 2h27'59”. Prima italiana e quinta assoluta Maria Gorette Subano, che migliora il sesto posto dello scorso anno, quando era al debutto sulla distanza di maratona, chiudendo in 2h39'59”.