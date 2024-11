Imiglioridififa.com - FC 25, Evoluzione estetica per le Icone

Leggi su Imiglioridififa.com

Ecco una guida completa dedicata alladenominata “base+” disponibile in Ultimate Team su EA FC 25 da oggi 24 novembreMigliora l’aspetto della tua Icona base preferita con una speciale decorazione Icona premium, abbinata a un fantastico sfondo brillante che aggiunge quel tocco di classe in più.EVOIcona base+Costo: 25.000 o 300 FC PointsScadenza: 1 dicembreRichiestaRarità: IconaMiglioramentiRaritàStile di gioco Aggiornamento esteticoRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre