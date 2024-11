Lanazione.it - Fasci di luce sugli storici pozzi

Drappo rosso esposto al Palazzo Comunale,di. È ampio e intenso il programma varato dal Comune di Pienza in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a cui hanno contribuito le forze politiche di maggioranza e di opposizione. In collaborazione con il servizio associato Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni, che coordina il cartellone “La Valdichiana Senese dice no!”, è stato creato nella Biblioteca comunale “Ernesto Balducci” l’Angolo rosso, che raccoglie una selezione di libri sul tema della violenza. Tra questi “La fabbrica delle ragazze” (Bompiani) e “Cose che non si raccontano” (Einaudi) che le autrici Ilaria Rossetti e Antonella Lattanzi hanno presentato sabato 16, nell’ambito di Emporio Letterario “Off”.