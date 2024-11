Oasport.it - F1, Andrea Stella: “Complimenti a Verstappen, abbiamo perso troppi punti ad inizio stagione”

Un weekend sottotono per la McLaren. Il team al momento più competitivo del circus ha faticato in occasione del GP di Las Vegas, tappa numero ventidue del Mondiale 2024 di Formula 1, complice il sesto posto di Lando Norris e il settimo di Oscar Piastri. Due risultati che, pur limitando i danni, dimostrano quanto la scuderia britannica sia stata la terza forza in campo dopo la sorprendente Mercedes e la Ferrari.Le problematiche del team si sono palesate a corrente alternata per tutto il fine settimana. Nel post-gara, a commentare quanto successo è stato il Team Manager, il quale ha fornito un’analisi puntuale sul lavoro delle due monoposto non prima di congratularsi con Max, che oggi ha conquistato per la quarta volta consecutiva il titolo di Campione del Mondo ponendo fine alla lotta con Norris.