Emergenza studenti aggrediti già raccolte oltre 4 300 firme | Servono agenti davanti a scuola

Modena, 24 novembre 2024 – Un appello sottoscritto già da 4.321 persone tra genitori,e docenti per chiedere maggior sicurezza negli istituti scolastici e leche in queste ore si stanno aggiungendo sono davvero tante. L’iniziativa è nata a seguito di un incontro promosso dal Coordinamento del Presidenti dei Consigli di Istituto di Modena e Provincia e rivolto a genitori,, dirigenti e personale scolastico che si è svolto online lo scorso giovedì. Un incontro partecipatissimo, organizzato a seguito dei ripetuti e sempre più violenti episodi di aggressione ai danni die del personale scolastico. Nel corso dell’incontro è emersa, da parte di tutti i partecipanti, la necessità di portare all’attenzione delle istituzioni il tema per chiedere misure urgenti e immediate per risolvere il fenomeno e l’apertura di un tavolo di confronto con lo scopo di trovare soluzioni a lungo termine.