361magazine.com - Domenica In, anticipazioni e ospiti del 24 novembre

Leggi su 361magazine.com

In, lee glidi2424, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 11^ puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier.La puntata si aprirà con l’attore Pier Francesco Favino ospite in studio insieme al regista e Premio Oscar Gabriele Salvatores per presentare il film ‘Napoli New York’, uscito nelle sale cinematografiche il 21. Fausto Leali che ha da poco compiuto 80 anni, si esibirà con alcuni suoi successi e con il singolo “Amo tutto”, contenuto nel suo nuovo album ‘Il mio Natale’. L’attore Massimiliano Gallo si racconterà tra carriera e vita privata oltre a presentare la nuova serie tv ‘Vincenzo Malinconico’, in onda su Rai1 da1 dicembre.