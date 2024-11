Ilrestodelcarlino.it - Disabili senza ascensore: "Bloccati nelle case Acer"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un mese. E ci sarà ancora da aspettare. L’impedimento di salire e scendere le scale complicherebbe la vita a chiunque. Figuriamoci a chi è invalido al 100% o costretto a recarsi in ospedale per fare la dialisi. Negli appartamentidi via Beroaldo 8 e 10, un gesto semplice come andare a fare la spesa è diventato impossibile da quando, il primo novembre, un residente è rimasto intrappolato per un’ora e mezzo al buio dentro l’. Tanto da dover richiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Un’operazione complicata per cui è servita un’enorme pinza, in modo da scardinare le porte, che ha deformato la cabina. Il protagonista è Franco Adamo che, da quel giorno, non può più uscire da casa. Inutili le telefonate, le e-mail, le Pec: per riattivare l’, c’è da aspettare.