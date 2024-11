Liberoquotidiano.it - Della verità di Angela non sta in piedi niente: cosa ha detto la Merkel sul Cav

è come la Russia. Non tanto per la vastità fisica ma perché è, come diceva Churchill del Paese euroasiatico, un rebus avvolto in un mistero che sta dentro a un enigma. Nemmeno il voluminoso libro di memorie in uscita martedì anche in Italia (Rizzoli) né la lunga intervista rilasciata dalla ex cancelliera a Mara Gergolet e Paolo Valentino dal Corrieresera aiutano a chiarire chi sia stata davveroDorothea Kasner nei suoi anni di predominio politico sull'Europa. L'autobiografia si intitola “Libertà” e fa il verso alla famosa copertina di Time del 2015 che la incoronava “Cancelliere del mondo libero”. Una definizione accettata supinamente dai media e dalla gran parte dell'opinione pubblica finchéè rimasta al potere ma che è stata presto soppiantata da critiche feroci una volta che la leader CDU ha lasciato la stanza dei bottoni.