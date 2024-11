Ilgiorno.it - Codogno, ladri rubano l’auto con dentro la cagnolina: “Restituiteci Flò, è parte della famiglia”

(Lodi), 24 novembre 2024 -senza scrupoli a, oltre ad arraffare, si sono portati via anche laa bordo. Appello del cuore, in città, per ritrovare l’anziana e amataFlò. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’animale si trovava solo, per alcuni istanti, suldi, una Ford, che era momentaneamente parcheggiata in strada, in viale Risorgimento. Ma il tempo di tornare e lanon ha più trovato sia la vettura che la bestiolina. Con grande apprensione, dato che Flò èintegrantevita quotidiana. Oltre al danno, ovviamente, per il veicolo perso. Erano circa le 10 del 24 novembre 2024 e secondo quanto ricostruito dalle indagini successive al colpo, ad agire sarebbero stati due persone. Ora le forze dell’ordine gli stanno dando la caccia e sui social è comparso l’appello per ritrovare e portare a casa salva la piccola Flò.