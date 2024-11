Ilrestodelcarlino.it - "C’è chi licenzia senza rispettare la legge"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Suimenti c’è chi sta cercando di bypassare le tutele". A segnalare quella che viene definita "una preoccupante tendenza", è l’Unione sammarinese dei lavoratori. Che mette sotto la lente i comportamenti dei datori di lavoro che non seguono la. "Ci sono norme – dicono dal sindacato – pensate per tutelare i lavoratori che rischiano di essere aggirate. Serve vigilanza e il rispetto rigoroso delle regole condivise. E’ chiaro che sono le ditte a innescare queste dinamiche e che la quasi totalità delle associazioni datoriali sono le prime a sollolineare che determinati iter non seguono la norma di". A San Marino ci sono tutele previste dalladel 1977 che "disciplinano la procedura che occorre seguire qualora il datore di lavoro intenda procedere nella riduzione del personale.