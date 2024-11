Ilfattoquotidiano.it - Basciano scarcerato dopo 48 ore, i messaggi che hanno ribaltato la situazione: “Poco credibile che la Codegoni vivesse in costante stato di ansia e di paura”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alessandro, l’influencer finito in manette per stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie, è un uomo libero. A meno di 48 ore dall’arresto, il Gip Anna Magelli ha revocato la misura cautelare, mettendo in discussione il grave quadro accusatorio che aveva portato il 35enne dj in carcere. La decisione è arrivataun lungo interrogatorio di garanzia, durante il quale, assistito dall’avvocato Leonardo D’Erasmo, ha fornito la sua versione dei fatti e presentato prove a sua discolpa. “Il mio assistito èutilizzato come capro espiatorio per qualcosa che non ha commesso ed è molto turbato”, ha dichiarato D’Erasmo all’uscita dal carcere di San Vittore. “Ha risposto per tre ore al magistrato, ha dato la sua versione e le prove sui fatti e sono fiducioso che presto avremo novità importanti su questo caso”.