Ilrestodelcarlino.it - Barbara ospita il Memorial Americo Severini. Una gara valida per l’Adriatico Cross Tour

Oggi tornerà il cicloin provincia per ilgiunto alla quarta edizione che si correrà a. Una manifestazione organizzata dall’Energiacon la collaborazione tecnica del Gs Pianello di Maurizio Minucci. Laper, per il campionato regionale Fci Marche e quello provinciale Fci Ancona sia per gli agonisti che per gli amatori. Una competizione che si snoderà su un tracciato, tra sterrato e asfalto, di 2,4 km. Dalle ore 09:30 in sella Juniores uomini, master junior, master di seconda fascia dai 40 in su, master di terza fascia dai 50 in su, master donne (tutte), juniores, under 23 ed élite donne alle 9:30. Altro start per uomini élite, under 23, master di prima fascia under 40. E poi i giovani: esordienti e allievi uomini e donne e i G6 uomini e donne con partenza alle ore 13.