Gaeta.it - Anziana di 103 anni subisce intervento chirurgico dopo caduta all’Ospedale Sacro Cuore di Gesù a Benevento

In un evento che evidenzia l'attenzione medica per le persone anziane, una donna di 103è stata prontamente assistita presso l'OspedalediFatebenefratelli diessere. Il suo caso ha attivato il "percorso femore", una procedura standard destinata a garantire un trattamento efficace e tempestivo per le fratture dell'anca, frequenti nelle persone di età avanzata. L'è stata portata al pronto soccorso per ricevere le prime cure necessarie, attivando immediatamente le procedure ortopediche e anestesiologiche.Gestione del caso da parte del personale medicoIl dottor Salvatore D'Auria, primario di Ortopedia, ha descritto come l'paziente sia stata rapidamente inquadrata dal personale medico.una valutazione approfondita, è stata trasferita nel reparto di Ortopedia, dove è stata seguita con attenzione dal corpo infermieristico.