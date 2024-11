Iodonna.it - Anti gelo. A collo alto o monospalla, in lana o cashmere, tra glitter e strass. I top della stagione fredda accendono le notti d'inverno, senza rinunciare al comfort

Tempi che cambiano. Molte massime un tempo ritenute verità incontrovertibili del mondomoda si stanno lentamente sgretolando. L’apparire belle ed eleg, ad esempio, non deve più avere a che fare con una certa dose di sofferenza e sacrificio. Il, oggi, è tanto importante quanto la raffinatezza. Soprattutto se si ha a che fare con una categoria di item difficili per eccellenza, in particolare durante la: i top elegda sera. Invitate ad un matrimonio d’? 5 outfit da copiare, puntando su velluto, tweed ebouclé X La ricerca del look perfetto per i party, gli aperitivi e le cene dell’2024, infatti, si scontra con una sfida stilistica tutt’altro che banale, chiamata a coniugare calore e glamour.