Acerbi prenotate le visite mediche dopo l’infortunio in Verona-Inter

La brillante vittoria dell’contro ilal Bentegodi potrebbe lasciare uno strascico per Simone Inzaghi, proprio adesso che aveva recuperato tuttiCarlos Augusto, ma anche Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Riguarda le condizioni di Francesco, che ha già programmato gli esami strumentaliil problema di ieri.NUOVO GUAIO FISICO – Francescoha accusato un problema muscolare durante il match, costringendo lo staff tecnico a sostituirlo per precauzione. Il difensore, fondamentale per l’equilibrio della retroguardia nerazzurra, si sottoporrà domani a esami clinici per valutare l’entità del. Ieri ha avvertito un fastidio nel corso dei primi quindici minuti di gioco. Nonostante l’apparente lieve entità del problema, il giocatore ha preferito fermarsi per evitare rischi maggiori, soprattutto in vista dei prossimi importanti appuntamenti, tra cui la sfida decisiva di Champions League contro il Lipsia.