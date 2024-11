Verona-Inter formazioni ufficiali Ultima chiamata per Joaquín Correa

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Poco meno di un’ora e l’Campione d’Italia tornerà a calcare un campo di Serie A. Per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, i ragazzi di Inzaghi faranno visita all’Hellasdi Paolo Zanetti, bisognoso più che mai di migliorare una classifica che vede gli scaligeri a -3 dalla zona retrocessione. La sfida dello Stadio Bentegodi servirà a dare seguito alla striscia positiva di dieci partite consecutive dei nerazzurri, nata dopo la sconfitta nel Derby del 22 settembre. Quanto alle, Simone Inzaghi si cautela scegliendo uno schieramento inedito in vista dell’importantissima sfida di Champions League, in programma martedì 26 novembre a San Siro contro il Lipsia, per blindare il passaggio agli ottavi di finale.L’allenatore piacentino, in vista della gara in Europa e per far fronte alle importanti assenze di quest’oggi, su tutte quelle di Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez, ha scelto, per il turco, il suo sostituto naturale mentre per ripiegare all’assenza del capitano argentino darà spazio a un giocatore fortemente voluto dopo il suo approdo all’, ovvero Joaquin, oggetto misterioso nelle ultime stagioni e reduce da molte panchine e un’esperienza all’Olympique Marsiglia che non lo ha visto andare in gol nemmeno una volta in tutta la scorsa annata, per quello che ormai è diventato un caso più che un flop.