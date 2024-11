Quifinanza.it - Un viaggio tra atmosfere avvolgenti, Paul & Shark presenta la collezione Holiday Season

Leggi su Quifinanza.it

Ladiper l’Autunno/Inverno 2024 ci trasporta in unoltreoceano, verso le eleganti e tranquille coste degli Hamptons. Qui, tra paesaggi mozzafiato eintime, prende vita unache celebra i momenti più preziosi delle festività.Fonte: Elena Salzani uff stampa P;SImmaginate il crepitio del camino, il luccichio delle decorazioni natalizie, e i profumi di pino e spezie che si mescolano nell’aria. Gli Hamptons si tingono di tonalità calde e, mentre velluti morbidi e maglioni confortevoli diventano protagonisti dei momenti trascorsi con i propri cari. Non manca il fascino del mare: mentre qualcuno decora l’albero, altri sistemano la barca per un giro al tramonto, con le onde che riflettono i colori dorati del giorno che finisce.