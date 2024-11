Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 23-11-2024 ore 08:10

dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno esteri apertura Putin avverte in Occidente il test del missile ipersonico di giovedì in Ucraina è stato un successo ed avvertito che la Russia continuerà testa né altre in situazioni di combattimento il presidente russo ha segnalato il fatto che nessun sistema al mondo è capace di intercettarlo ho ordinato la produzione in serie sapere ieri il premier polacco Dona ha detto la guerra Adesso sto entrando in una fase decisiva e sto raggiungendo proporzioni drammatiche i tanti mezzi che Mosca ha fornito supporto economico e missili anti aerei ha la Corea del Nord in cambio di truppe di Pyongyang a supporto della guerra di Mosca contro l’Ucraina è sempre alta la tensione in Ucraina dove sono tessitore legislativa dei Dimmi la regione di sumy con due morti mentre Mosca denuncia nelle stesse ore la presenza di almeno il 23 droni ucraine c’eri tre regioni russe ieri mattina il Parlamento Ucraina annullato le sedute di Question Time previste per causa del rischio di un attacco missilistico Russo migranti tutti gli operatori sociali dell’ente gestore dei centri italiani in Albania per il rimpatrio lascerà il paese per rientrare in Italia entro il fine settimana è quasi ha preso ieri non sarebbero previsti i ricambi ma dal Viminale Trapella che c’entri te sono comunque operativi vigilati addormenti e sottolineano Fonti del Ministero dell’ Interno Il personale è stato ridotto E varia in base alle esigenze del momento la selezione Dei migranti Non è compito del medico che ha un solo fine curare senza alcuna discriminazione lo precisa una nota di una mozione della federazione degli ordini dei medici e degli odontoiatri il segretario di più Europa Riccardo Maggi parla di fallimento epocale del governo nella battaglia decreto legge in materia di giustizia che sarà discusso lunedì prossimo Consiglio dei Ministri tieni tutto nella norma che potrebbe prevedere azioni disciplinari per i magistrati che prendono posizioni pubbliche su un argomento di cui si occupano o di cui si occuperanno Nordio dice no in diritto I magistrati siano ispirati a Monselice a prendere Giorgia Meloni dimenticato stop al abuso d’ufficio penso che sia una cosa giusta serve ad assicurare se vi invita a chiunque intenda operare nella legalità Senza rischiare lunghi e disonorevoli processi per le persone perbene un’ultima notizia anche tu e la conferma degli effetti economici delle misure strutturali contenute manovra può contribuire ad Attenuare i timori legati l’incertezza delle prospettive economiche per favorire una Piana ripresa dei consumi promuovere la domanda in un contesto di grande incertezza sono le parole del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti S rapporto bankitalia il Calo dei tassi tele impulso all’economia e alla fine di frazioni contribuiranno il 2025 ridurre le difficoltà finanziarie delle famiglie italiane intanto weekend a rischio disagi per chi viaggia in treno scatta oggi alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario fino a 61 di domenica proclamato dai sindacati autonomi e feste prevede cancellazioni era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa